Beşiktaş'tan maç devam ederken Arda Kardeşler'e tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.
Maçın ilk dakikalarında Immobile, Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İtalyan oyuncu, Davinson'un kendisine dirsek attığını öne sürdü.
22. dakikada Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası kart beklentisi oluştu ancak Arda Kardeşler, oyunun serbest vuruşla başlamasını istedi.
GIO İTİRAZ ETTİ
30. dakikada Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden öfkeyle itirazda bulundu.
Rafa Silva, uzun süre yerden kalkamadıktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.
ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ
Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray derbisi sırasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" denilerek Davinson Sanchez'in faul yaptığı düşünülen pozisyonların videosu paylaşıldı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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