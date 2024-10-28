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Beşiktaş'tan maç devam ederken Arda Kardeşler'e tepki

Beşiktaş'tan maç devam ederken Arda Kardeşler'e tepki Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.