Giovanni van Bronckhorst: 10 kişiye karşı oynamak için bir şeyler öğreniyoruz

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Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor'un sahasına konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor mücadelesi sonrası konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA İKİ PUANI KAYBEDEN TARAFIZ"

Hollandalı teknik adam şunları söyledi:

"10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK İÇİN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ"

Van Bronckhorst, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bu, fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik, golü yememiz işi zorlaştırdı. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdi. Hızlı hareketler yapmamız gerekiyordu. Bunları yaparken en yüksek hızda gerçekleştirmedik. İkinci yarıda bunu istedik ama yapmadık. Bu maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynamak için bugünden bir şeyler öğreniyoruz."

"GALİP GELEMEMEK TABİKİ DE ÜZÜCÜ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maçın ilk 15 dakikasının beklediği gibi geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Zor deplasman, zor maç tabii ki de. Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 15 dakikası beklediğim gibi geçti. Tempolu, ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık. 10 kişiye karşı oynamamız gerektiği şekilde oynayamadık. Rakibin golü bulduğu frikik pozisyonunda da iyi savunma yapamadık. Basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında saha içerisindeki dizilişimizi değiştirdik. İlk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İki de fırsat oluşturduk ama bu fırsatlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Goller atmaya çalıştık. Ama ilk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi aynı oyunu oynayamadık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktalarda yine başarılıydı. Rafa Silva ve Semih'le fırsatlar bulduk. Bunları gole çeviremedik. Zor deplasmandan 1 puan alıyoruz. Ama bugün itibariyle iki puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla da aynı zamanda skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız”