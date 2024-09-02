Giovanni van Bronckhorst: En önemli maçımız Trabzonspor maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini 27. dakikada penaltıdan Ciro İmmobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GEDSON'UN GOLÜ ÖNEMLİYDİ"

Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masuaku ve Gedson ile tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Golden dolayı mutluydum. İkinci gol hemen gelmedi ama rakibe de fırsat vermedik. Gedson'un golü önemliydi ve 3 puanı aldık."

"ENERJİK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Öz güvenimiz var, maça da yansıtmaya çalışıyoruz. Her takıma karşı performans göstermeliyiz. Bugün özelinde ikinci golü geç bulduk. Oyuncularıma 'İlk bölümü kayıpsız kapattık, iyi bir ilk bölüm geçirdik' dedim. Milli takımlarına gidecek oyuncularımız var. Önümüzde Trabzonspor maçı var, iki haftamız var hazırlanmak için. İkinci bölüme de ilk bölüme başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz."

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ TRABZONSPOR MAÇI"

"Oyuncularımın milli takımlarına davet edilmelerinden ötürü çok mutlu oldum. Oyuncularımız, milli takım hocalarına kendini gösteriyor demektir bu. Önümüzde çok maç var, çok çalışacağız. Bir sonraki maçımız en önemli maçımız, yani Trabzonspor maçı."

Beşiktaş, milli ara dönüşünde Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

"İYİ SAVUNMA YAPAN BİR TAKIMLA KARŞILAŞTIK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

“Bir galibiyet daha aldık. Bu galibiyet için de mücadele etmek gerekiyordu. İyi savunma yapan bir takımla karşılaştık. İlk yarıda Arthur Masuaku’nun direkten dönen topu ve hücum oyuncularımızın değerlendiremediği pozisyonlar oldu. Kazandığımız penaltı gol bulmamızda bize yardımcı oldu. İkinci yarıda da skor üretmek için çabalarımız devam etti geç de olsa ikinci golü bulduk. Ligin ilk bölümünü güzel bir galibiyetle ve kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz”

"BAZEN MAÇ İÇERİSİNDE DURMA SÜRELERİ UZUYOR"

Maç boyunca oyunun çok fazla durakladığının hatırlatılması üzerine Bronckhorst şunları söyledi:

“Ben hem oyuncu hem de hoca olarak topun benim takımımda kalmasını isterim. Bazen maç içerisinde durma süreleri uzuyor. Bu konuya hakemlerin de katkı vermesi gerekiyor. Taraftarlar da oyun oynamak için stadyuma geliyor. Bazen savunma yapan takımların da zaman kazanmak için çabası oluyor. Bu duruma hakemlerin de yapacakları müdahaleyle etki etmeleri gerektiğini düşünüyorum”

"GEDSON OYNADIĞI OYUNDAN KEYİF ALIYOR"

Çıktığı tüm karşılaşmalarda skor katkısında bulunan Gedson Fernandes hakkında konuşan Giovanni van Bronckhorst, “Gedson çok enerjik bir oyuncu. Oynadığı her maçta bize ekstra bir 6 numara gibi ve ekstra bir orta sahayla oynuyormuşuz gibi katkı veriyor. Lugano maçında 2 önemli gol atmıştı. Bugün de skor katkısı verdi. Kendisi de oynadığı oyundan keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

Bu maç özelinde sol kanat rotasyonun yavaş kaldığı iddiası üzerine konuşan Hollandalı teknik adam şu açıklamalarda bulundu:

“Herkes çok çalışıyor. Golün hangi kanattan geldiği çok da önemli değil. Lugano maçında yediğimiz 2 gol üzerine hata yaptığımızı konuştuk oyuncularımızla. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ben her maç skorer bir oyun oynamayı isterim. Bugün savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu tarz rakiplere bu sezon içerisinde oynamaya devam edeceğiz. Zor bir maç oynadık ama kazanabilmemiz önemliydi. Her maç kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

"AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ÇOK ZORLU MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Takımın akıcı oyunundan memnun olduğunu dile getiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü şunları dedi:

“Sezona iyi başladık. Önemli olan iyi çalışmanızdır. Gelen ve giden oyuncularımız oldu. Galatasaray’a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının da etkisi büyük oldu. Oyuncularımız iyi oynamak ve kendilerini geliştirmek için çabalıyor. Avrupa’da ve Türkiye’de çok zoru maçlar oynamaya devam edeceğiz. Maç maç taktik değiştirerek ve yeni yönlerimizi keşfederek devam ediyoruz. Keyif veren yapıda oyunumuzu izlettirmeye devam etmek istiyoruz”

Transfer sezonun devam ettiğini söyleyen Bronckhorst, “Hala transfer dönemi devam ediyor. Kadromuzu güçlendirme fırsatımız olursa tabii değerlendiririz. Önümüzdeki günler önemli olacak. Şu an için bir bilgi veremem ama kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.