Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray'ın kırmızı kart yememesi inanılmaz

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Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ve Galatasaray derbisi oynandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadıkları maçı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KONUŞURSAM CEZA ALABİLİRİM"

Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"Mağlubiyet üzücü. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik. Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim."

"GALATASARAY'IN KIRMIZI KART YEMEMESİ İNANILMAZ!"

"Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular."

"BARAJ KURULMADAN GOL ATTILAR"

"Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun."

"29 EKİM'İ KUTLAMAK İSTİYORUM"

Bronckhorst ayrıca, "Biz bugün kaybettik. Üzgünüz. Hayatta daha önemli şeyler var. 29 Ekim'i kutlamak istiyorum. Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI İSTEYEN TAKIM BİZDİK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, müsabakanın hakemi Arda Kardeşler’in performansının sorulması üzerine şunları dedi:

“Bugün normale göre aslında daha fazla reaksiyon verdik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu oynamaya geldik buraya. İyi oynadık. Zor bir deplasmana geldik gerçekten de. Oyunu domine ettik. İstediğimiz şey buydu. Ama bugün futbol oynayan takım hakem tarafından destek görmedi. Maç içerisinde çok fazla faul oldu. Her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın yaptığı çok fazla faulleri anlamıyorum. Herkes gördü. Maçtan sonra da görüntülere baktıktan sonra lütfen biriniz bunu bana açıklasın. Ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında kulübede olmak istiyorum. Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Ben takımın performansından dolayı gurur duyuyorum. Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyoruz. İyi oynadık, fırsatlar oluşturduk, domine ettik. Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi”

"OYUN PLANI HARİKA İŞLEDİ"

Geniş bir kadroları olduğunu belirten 49 yaşındaki teknik direktör şu ifadeleri kullandı:

“Şu an sakatlıklarından dolayı bizimle olmayan oyuncularımız var. İstediğimiz performans, iyi performans göstereceğini düşündüğümüz takımla maçlara başlıyoruz. Bugün de değişiklikler yaptık maç içerisinde. Ama bugün özelinde her şeyi değiştirmemiz gerekmedi. Hücumda Onur'un topu ileriye taşıma özelliklerinden faydalanmak istedik. Maçın sonunda bir şeyler çıkartmak istedik bu şekilde. Ama oyun planı harika işledi, oyunu domine eden takımdık. Rakibimiz baskı yapamadı. Hareketliliklerimiz iyiydi. Maçı kazanabilecek fırsatları, maçı kazanacak işleri yaptık. O fırsatları bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama bizim için gelecek anlamında ligde işin temelini oluşturan unsurlar bunlar. Bugünkü maçı analiz edeceğiz. Yarından itibaren de içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız”

"GERİDE ÜÇLÜ DİZİLİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Başarılı teknik adam, maçtan önce Galatasaray’ın üçlü savunma anlayışıyla sahaya çıkmasını beklediklerini dile getirerek şu cümleleri kurdu:

“Barış Alper'in pozisyonunda oynaması ama aynı zamanda hücum orijinali bir oyuncu olmasından dolayı buradaki boşlukları Rafa ile geçişte kullanmayı istedik. İkinci yarıda dörtlü dizilişe geçtikten sonra orta sahada 3’e 2’lik durumlar da oluştu. Bunların hepsini maçtan önce söylemiştik. Maçtan önce konuştuğumuz ve söylediğimiz her şey gerçekleşti. Semih ile alakalı konuda da maç içerisinde maçı izlerken gördünüz mü bilmiyorum, ilk yarıdaki en büyük fırsat onun kanadından geldi. Tehlikeli bir oyuncu. Ortalarda, şutlarda içeriye şut çektiği zamanlarda tehlikeli oluşturan bir oyuncu. Ama formasından çekiliyor ve devam ediyor. Buna müsaade ediliyor. Diğer konuya gelirsek 5-0’lık o konu kapandı. O maç bitti. O maçı yendik. Sonrasında mutlu olduk. Bugün yeni maç oynandı. Yeni bir müsabaka vardı bugün. Olmayan, eksik olan oyuncular hakkında konuşmayı da tercih etmiyorum. Bugün bizimle burada olan oyuncular hakkında konuşmak lazım. Çünkü bugüne, bugünkü maça onlarla hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi verdik. Her şeyi yaptık. İşin sonunda olmadı. Futbolda bunlar oluyor. Hayatın içerisinde bunlar var. Ama biz bugün iyi oynadık. İyi de mücadele ettik”

"DURAN TOPLARDA DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Galatasaray’ın 2 golü de duran toplardan bulduğunun hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

“Bugün her şeyi iyi ve doğru yapmadık. Duran toplar konusunda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Tehlikesiz kullanan oyuncuların da tehlikeli olduğunu ve oralardan gol tehlikesi oluşturduğunu ve bunun zorluğunu biliyorduk. İkinci gol özellikle çok kolay oldu. Detaylar belirleyici oluyor. Bugün duran toplarda yeterince güçlü değildik. Duran top özelinde daha güçlü olmamız gerekiyordu. 2 gol yememeliydik belki duran toptan ama bugün olmaması gereken birçok başka şey de var”

"BEN SADECE TAKIMIMI HAZIRLAYABİLİRİM, HAKEMLERİ ETKİLEYEMEM"

Hollandalı teknik direktör, hakemlerden şikayetçi olmadığını sadece verilen kararları anlamadığını söyledi. van Bronckhorst, “Bazen takımımızın, kulübümüzün tabii ki de arkasında durmamız gerekiyor. Bugün gördüğümüz şeyler bunlar. Herkes de gördü. Hatta elini tutanları da gördük. Ben sadece takımımı hazırlayabilirim, hakemleri etkileyemem. Bugünkü oyundaki önemli bir faktör de bu konuydu” dedi.

Giovanni van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerini tamamladı.