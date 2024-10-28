Giovanni van Bronckhorst, Icardi ve Osimhen'e önlem aldı

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Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler, Galatasaray derbisine çevrildi.

Beşiktaş, Ali Sami Yen deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek zirve yarışında hata yapmamayı hedefliyor.

SAVUNMAYA UYARILAR

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu maç öncesinde savunmaya dikkat çekti. Hollandalı teknik adam Galatasaray'ın Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum hattı konusunda defans oyuncularına uyarılarda bulundu.

DURAN TOPLARA DİKKAT

Van Bronckhorst ayrıca derbide duran toplarla alakalı da çalışmalar yaptırırken kornerlerde ve serbest vuruşlarda oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını istedi.