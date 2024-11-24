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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Göztepe, 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Hollandalı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık.

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Giovanni van Bronckhorst, sorumluluk hissettiğini söyledi ve şunları dedi:

Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan...

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bronckhorst, açıklamalarına şöyle devam etti:

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar.

"İYİ PERFORMANS GÖSTERMİYORUZ"

"Şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" sorusuna Bronckhorst, şu yanıtı verdi:

Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz.

"DURAN TOPLARI İYİ SAVUNAMADIK"

Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle ilk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyuna giremedik. Büyük olmasa da fırsatlar bulduk. Geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Alanları rakibimiz daha iyi kullandı. Duran topları iyi savunamadık. İstediğimizden daha fazla dönen top alamadık.

"İZİN KONUSU OYUNCULARI TAZELEMEYE KONUSUDUR"

49 yaşındaki teknik direktör, milli takım arasında takımın çok fazla izin yaptığıyla alakalı gelen eleştiriler hakkında da, şunları dedi:

9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla hiç yorum duymamıştım. İzin konusu oyuncuları tazelemeye konusudur. Bu da dinlenmeye gelir. Diğer takımlar yaptığımdan farklı bir şey değil. Ama yenildiğiniz zaman bunlar kullanılır. Ben takımı bu şekilde yönetiyorum. İzinleri verme konusuna ben karar veriyorum.

"KİMİ KULLANIP KULLANMADIĞIM HAKKINDA ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Giovanni van Bronckhorst, oyuncu tercihleri hakkında artık konuşmak istemediğini belirtti. Bronckhorst, şu şekilde konuştu:

Kimi kullanıp kullanmadığım hakkında artık konuşmak istemiyorum. Bazen değişiklikler olumlu, bazen olumsuz sonuçlanıyor. Bizim işimiz karar vermek. Bu kararları önceden düşünüyorum. Bu kararlar bazen takıma yardımcı oluyor, bazen olmuyor.

"ZAFERLERİ SEZON SONUNDA ELDE EDERSİNİZ"

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanabilmek için her maç bir performans ortaya koymaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, şu sözleri sarf etti:

Ben çok fazla zafer kazandım dedim. 46 puan geride kalma konusu da şampiyon olmak için iyi başlamanız gerekiyor. Hoca ve oyuncu olarak ne kadar zafer kazandığıma bakabilirsiniz. Maçlardan önce şampiyonluk konusunda konuşamazsınız. Her maç performans göstermeniz gerekir ki zafer kazanabilesiniz. Mart ve nisan aylarında orada olmak önemli. Ben konuşmayı çok sevmem. Sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmakla şampiyon olmak arasındaki fark budur. Şampiyon olacağız demedim, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız dedim. Zaferleri sezon sonunda elde edersiniz.

"13 PUAN BÜYÜK FARK"

Lider Galatasaray ile aralarındaki 13 puanlık farkı ‘büyük bir fark’ olarak nitelendiren Bronckhorst, şu değerlendirmede bulundu: