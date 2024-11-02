Giovanni Van Bronckhorst: Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Claudio Winck, 70'inci dakikada Aytaç Kara ile 88'inci dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçı tek gollü 45+3'üncü dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Öte yandan konuk ekipte Nuno da Costa 90+2'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa bu sonuçla 14 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

"TAKIMIMI BU SEZON HİÇ BU ŞEKİLDE OYNARKEN GÖRMEDİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.

"BU MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

49 yaşındaki çalıştırıcı, üzgün olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

İstedikleri gibi oynayamadıklarını belirten Bronckhorst, şunları dedi:

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

"UMARIM BU SEZON SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR"

Giovanni van Bronckhorst, daha çok maçlarının olduğunu belirterek şu şekilde konuştu: