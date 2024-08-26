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Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan, Necip Uysal'a ziyaret

Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan, Necip Uysal'a ziyaret Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst ve oyuncular, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Necip Uysal'ı hastanede ziyaret etti.