Giovanni van Bronckhorst'tan analiz: Bundan sonra kolay gol yemeyeceğiz Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunarak tüm oyunculardan memnun olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunurken, gelecekler ilgili ipuçları da verdi.

Yöneticilerle yaptığı sohbette taraftarların sabretmesi gerektiğini ve 2-3 maç sonra daha canlı, daha çok koşan, hızlı bir ekip izleyeceklerini anlatan Van Bronckhorst "Her oyuncuyu değişik mevkilerde oynatabilirim. Şu an neye ihtiyaç varsa orada oynuyorlar. Bunu her beraber planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANALİZLER TAMAM, SIRA ÇÖZÜMDE

Hollandalı çalıştırıcı son 3 maçta kalelerini kapatamamaları ve 5 gol yemeleri ile ilgili de "Antalyaspor ve Lugano maçında kolay gol yemenin analizlerini çıkarttık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.