Giovanni van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyum. 2 gol attık, daha da fazla atabilirdik. Skordan memnunum. 3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemliydi. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, herkes kırmızı giymişti. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, herkesin bayramı için kutluyorum. Taraftarımız da bu önemli günde mutlu ettik." dedi.

"REKORLAR GÜZEL"

Giovanni van Bronckhorst, "John Benjamin Toshack'tan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldunuz." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Rekorlar önemli ama benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler. Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu. Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"RASHICA DÖNEBİLİR"

Giovanni van Bronckhorst, son olarak, sakat futbolcuların durumu için gelen soruya, "Bekleyip göreceğiz, uzun süredir aramızda olmayan oyuncular var. Milot belki dönebilir. Önümüzdeki günleri görmeliyiz. Lyon maçında Milot olmayacak. 3 günümüz var Lyon maçı için, hazırlanacağız. Sonra lige bakacağız. Avrupa'ya iki kayıpla başladık. Bugün yeni bir sakatlık yaşamadık, bu iyi. Umarım bu süre zarfından aramıza katılan oyuncular olur." diye cevap verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde ise gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.