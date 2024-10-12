Giovanni van Bronckhorst'tan takıma moral izni

Haber Merkezi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst milli maç arasında futbolculara 4 gün moral izni verdi.

Takımın performansından memnun kaldığını belirten Hollandalı çalıştırıcı Frankfurt yenilgisi ve Gaziantep beraberliğinin morallerini bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Van Bronckhorst, "Sezon başı sıkıntılar yaşanır ama bu sorunların üstesinden gelecek kapasitemiz ve gücümüz var. Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum" dedi.

"KAFAMIZDA SADECE ŞAMPİYONLUK VAR"

Takımının ligde çizdiği istikrarlı tablonun devam edeceğine inandığını belirten başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: