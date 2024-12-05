Giovanni van Bronckhorst'un idmanlarına futbolculardan ağır eleştiri

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Beşiktaş, son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...

Hollandalı teknik adam, yaz kampından itibaren takıma yükleme antrenmanı yaptırmamıştı. Fitness çalışmaları da basit ve yok denecek kadar azdı. Kartal, sezona iyi bir giriş yapsa da devamında hızlı bir düşüş yaşadı.

"ADALELERİMİZ ERİDİ RESMEN"

Futbolcular da durumu, "Hafif antrenmanlar yapıp, sürekli izine çıkıyorduk. Adalelerimiz eridi resmen. Hayatımızda gördüğümüz en rahat idman programlarıyla çalıştık" sözleriyle açıkladı.

İDMAN PROGRAMLARI DEĞİŞTİ

Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.