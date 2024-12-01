Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi.

İstifa eden Hasan Arat’ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel’in gönderme kararı aldığı Hollandalı teknik direktör ile yapılan fesih görüşmeleri dün sona erdi ve yollar kesin olarak ayrıldı.

1 Temmuz 2024’te 2+1 yıllık imza atan van Bronckhorst’a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026’ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek.

Bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Toplam 153 gün görevde kalan Giovanni van Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon euro almış olacak.

20 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst döneminde 12’si Süper Lig, 7’si UEFA Avrupa Ligi ve 1’i Süper Kupa olmak üzere 20 resmi maça çıktı.

Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 yenerek şampiyon yapan Hollandalı çalıştırıcı, diğer karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 bebarerlik aldı.