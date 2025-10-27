Giresun Sanayispor'da teknik direktörlüğe Emrah Akça getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Giresun Sanayispor'da yeni bir dönem başladı.

Giresun ekibi, teknik direktörlük görevine Emrah Akça'yı getirdiğini duyurdu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük görevi için Akça ile anlaşıldığı belirtilerek, "Ailemize hoş geldin Emrah Akça. Kulübümüz, A takım teknik direktörlük görevi için Emrah Akça ile anlaşma sağladı. Deneyimi ve liderlik vasıflarıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emrah Akça’ya yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.