Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.679
0.19%
BTXN Coin
9.67
-6.75%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Giresun'da tartışılan ofsayt kararı

    Giresunspor, Beşiktaş karşısında Oğulcan Çağlayan ile golü buldu ancak VAR izlemesinin ardından gol iptal oldu.
    • 08.10.2022 - 22:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun'da tartışılan ofsayt kararı

    Giresunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 90. dakikada golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

    Oğulcan, golü buldu

    Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi.

    Gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi

    Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı. Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.

    Giresun da tartışılan ofsayt kararı #1

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


    Kocaeli'de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi

    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
    Gündem

    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir