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Giresun'da tartışılan ofsayt kararı
Giresunspor, Beşiktaş karşısında Oğulcan Çağlayan ile golü buldu ancak VAR izlemesinin ardından gol iptal oldu.
- 08.10.2022 - 22:24
Giresunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 90. dakikada golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.
Oğulcan, golü buldu
Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi
Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı. Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)