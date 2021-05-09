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    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı

    Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşadı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 23:40
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 23:48
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    1977 yılından bu yana Süper Lig'e hasret olan Giresunspor, mutlu sona ulaştı.

    TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ligi Adana Demirspor’un ardından 2. sırada bitirerek 44 yıllık hasrete son verdi.

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #1

    GİRESUNLULAR SEVİNÇLERİNİ EVLERİNDE KUTLADI

    Maçın bitiş düdüğünün ardından kentte Giresun Kalesi’nden havai fişekler atılırken, tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayanlar ise camlardan ve balkonlardan sevinç gösterilerinde bulundu.

    Şehir merkezinde, caddelerde ve önemli kavşaklarda polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı gözlenirken, taksi duraklarında çalışan taksiciler ise meşaleler ile takımlarının birinci lige çıkışını kutladı.

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #2

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #3

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #4

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #5

    Giresunlular, Süper Lig sevincini balkonlarında kutladı #6

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