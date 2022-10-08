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    Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu

    Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu

    Süper Lig'in 9.haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın 7.dakikasında Giresunspor, Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem devam dedi.
    • 08.10.2022 - 20:34
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 21:09
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    Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

    Giresunspor, penaltı bekledi

    Karşılaşma 0-0 eşitlik ile geçildiği sırada Giresunspor, Kuwas'ın kafa vuruşunda topa müdahale eden Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

    Yaşar Kemal Uğurlu devam dedi

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'I dinledikten sonra pozisyonu devam ettirdi. Bu karar sonrası sosyal medyada pozisyonun penaltı olup olmadığına dair tartışmalar yaşandı.

    Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu #1

    Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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