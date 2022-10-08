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- Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu
Giresunpor - Beşiktaş maçında tartışılan penaltı pozisyonu
Süper Lig'in 9.haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın 7.dakikasında Giresunspor, Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem devam dedi.
- 08.10.2022 - 20:34
- Güncelleme : 08.10.2022 - 21:09
Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.
Giresunspor, penaltı bekledi
Karşılaşma 0-0 eşitlik ile geçildiği sırada Giresunspor, Kuwas'ın kafa vuruşunda topa müdahale eden Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.
Yaşar Kemal Uğurlu devam dedi
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'I dinledikten sonra pozisyonu devam ettirdi. Bu karar sonrası sosyal medyada pozisyonun penaltı olup olmadığına dair tartışmalar yaşandı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)