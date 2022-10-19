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- Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı
Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı
Giresunspor, sağlık kontrolleri esnasında testis kanseri teşhisi konulan eski transferi Jean Pyerre'in açtığı dava sonucunda 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin euro para cezası aldığını açıkladı.
- 19.10.2022 - 14:45
- Güncelleme : 19.10.2022 - 14:54
10. haftası sona eren Süper Lig'de 8 puanla 14. sırada bulunan Giresunspor'a, kötü haber geldi.
2 dönem transfer yasağı
FIFA, yeşil-beyazlı ekibe, kanser teşhisi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Jean Pyerre'in kontratının usulsüz sonlandırılması gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: