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    Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı

    Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı

    Giresunspor, sağlık kontrolleri esnasında testis kanseri teşhisi konulan eski transferi Jean Pyerre'in açtığı dava sonucunda 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin euro para cezası aldığını açıkladı.
    • 19.10.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:54
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    10. haftası sona eren Süper Lig'de 8 puanla 14. sırada bulunan Giresunspor'a, kötü haber geldi.

    2 dönem transfer yasağı

    FIFA, yeşil-beyazlı ekibe, kanser teşhisi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Jean Pyerre'in kontratının usulsüz sonlandırılması gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı #1

    Giresunspor, 2 dönem transfer yasağı aldı #2


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