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    Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Alexis Perez'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 16:52
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    Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

    Yeni sezon için kadro yapılandırmasını sürdüren Giresunspor, Kolombiyalı Alexis Perez'i transfer etti.

    2 YILLIK ANLAŞMA

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Giresunspor, Alexis Perez i transfer etti #1

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