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Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Alexis Perez'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 16:52
Yeni sezon için kadro yapılandırmasını sürdüren Giresunspor, Kolombiyalı Alexis Perez'i transfer etti.
2 YILLIK ANLAŞMA
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.