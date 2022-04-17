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    Giresunspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Giresunspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 20:24
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 21:31
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    İlk yarı sonucu: Giresunspor 0-0 Beşiktaş

    37' Son iki maçta rakiplerinden daha az topa sahip olan Beşiktaş, Giresunspor'a karşı şu ana kadar %65 topa sahip olma oranına sahip.

    31' Oyunda tempo düşmeye başladı.

    22' Beşiktaş, şu ana kadar 4 şutta 3 isabet bulurken Giresunspor, 3 şutta da kaleyi bulamadı.

    12' Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor.

    7' Giresunspor etkili geldi. Shapi Suleymanov'un ceza sahasına girer girmez şutu yandan auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oluyor.

    Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Giresunspor: Okan, Sergen, Alexis, Hayrullah, Aziz, Flavio, Traore, Chiquinho, Sergio, Shapi, Umut

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi


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