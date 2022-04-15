Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor - BJK bilet fiyatları.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftası, yine nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak.

Ligde 50 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, 33. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

39 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 4-0 yenmişti.

Yeşil beyazlılar, bu maçı kazanarak hem ligde kalışını garantilemek istiyor hem de ilk yarıda İstanbul'da 4-0 kazandığı maçın rövanşını vermek istemiyor.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip ise bu maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor.

Futbolseverler, Giresunspor - Beşiktaş maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Takımını sahada desteklemek isteyenler ise Giresunspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını sorguluyor.

Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte Giresunspor - BJK karşılaşmasının detayları...

Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor - Beşiktaş maçı, 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Giresunspor ile Beşiktaş, 46 yıl sonra Giresun'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki en son oynanan lig maçından Beşiktaş galip ayrılmıştı.

Giresunspor - BJK bilet fiyatları