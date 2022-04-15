Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
593.927
0.95%
BTXN Coin
31.76
3.55%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor - BJK bilet fiyatları.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 18:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftası, yine nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak.

    Ligde 50 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, 33. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

    39 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 4-0 yenmişti.

    Yeşil beyazlılar, bu maçı kazanarak hem ligde kalışını garantilemek istiyor hem de ilk yarıda İstanbul'da 4-0 kazandığı maçın rövanşını vermek istemiyor.

    Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip ise bu maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor.

    Futbolseverler, Giresunspor - Beşiktaş maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Takımını sahada desteklemek isteyenler ise Giresunspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını sorguluyor.

    Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte Giresunspor - BJK karşılaşmasının detayları...

    Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Giresunspor - Beşiktaş maçı, 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

    Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

    Giresunspor ile Beşiktaş, 46 yıl sonra Giresun'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki en son oynanan lig maçından Beşiktaş galip ayrılmıştı.

    Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları #1

    Giresunspor - BJK bilet fiyatları

    • Batı Alt Fiyat: ₺150,00
    • Doğu Alt Fiyat: ₺50,00
    • Batı Üst - Doğu Üst Fiyat: ₺35,00
    • Kale Arkası Fiyat: ₺20,00
    • Misafir Takım Fiyat: ₺20,00

    İlginizi Çekebilir

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri
    3. Sayfa

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Pogba'nın yeni maaşı takım içinde olay oldu
    Dünyadan futbol

    Pogba'nın yeni maaşı takım içinde olay oldu

    Görüş Bildir