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Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Gİresunspor'un konuğu olacak.
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 19:45
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.
Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Giresunspor: Okan, Sergen, Alexis, Hayrullah, Aziz, Flavio, Traore, Chiquinho, Sergio, Shapi, Umut
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi