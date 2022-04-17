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    Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Gİresunspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 19:45
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    Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

    Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Giresunspor: Okan, Sergen, Alexis, Hayrullah, Aziz, Flavio, Traore, Chiquinho, Sergio, Shapi, Umut

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi


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