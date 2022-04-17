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    Giresunspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Gİresunspor'un konuğu olacak.
    • 17.04.2022 - 08:46
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    Giresunspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

    Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.

    Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

    Muhtemel 11'ler

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Perez, Diarra, Aziz, Traore, Muhammed, Chiquinho, Sergio, Shapi, Diabate

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.


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