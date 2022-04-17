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Giresunspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Gİresunspor'un konuğu olacak.
- 17.04.2022 - 08:46
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.
Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.
Muhtemel 11'ler
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Perez, Diarra, Aziz, Traore, Muhammed, Chiquinho, Sergio, Shapi, Diabate
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.