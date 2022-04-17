Giresunspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karadeniz ekibi Gİresunspor'un konuğu olacak.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Giresunspor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Perez, Diarra, Aziz, Traore, Muhammed, Chiquinho, Sergio, Shapi, Diabate

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.