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Giresunspor, bu sezon sahasında yalnızca 1 kez galip geldi

Giresunspor, bu sezon sahasında yalnızca 1 kez galip geldi 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.