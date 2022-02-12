Giresunspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

37' Sol kanattan Zeki Yavru köşe vuruşunu kullandı savunma topu karşıladı dönen topa Suleymanov gelişine vurdu ancak top Altay'da kaldı.

30' Gol... Giresunspor 1-1 Fenerbahçe (Valencia)

25' Fenerbahçe'de Szalai yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

19' Giresunspor'da Umut Nayir sakatlandı ve oyundan ayrıldı, yerine Suleymanov girdi.

18' Orta alanda Serginho kazandığı topla hızlı çıkmak istedi ancak hakem savunmada Ferdi'ye faul yaptığını tespit etti.

13' Savunma arkasına sarkan Valencia Alexis Perez'den sıyrıldı vuruşunu yapmak istedi ancak top savunmadan döndü.

9' Mert Hakan orta alanda topu aldı ve savunma arkasına sarkan Nazım'ı düşündü ancak top hızlı, aut.

8' Sol kanattan ceza sahası dışına gönderilen topu Zajc gelişine vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

2' Gol... Giresunspor 1-0 Fenerbahçe (Chiquinho)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayir

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia