- Haberler
- Futbol Haberleri
- Giresunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Giresunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 14:54
- Güncelleme : 12.02.2022 - 15:17
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayir
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia