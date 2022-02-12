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    Giresunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 15:17
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    Giresunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.

    Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayir

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia


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