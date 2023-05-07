Giresunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi