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Giresunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 08:54
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Chiquinho, Sergio, Balde
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Kim, Nazım, Zajc, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi, Serdar