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    Giresunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 08:54
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    Giresunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.

    Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Chiquinho, Sergio, Balde

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Kim, Nazım, Zajc, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi, Serdar


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