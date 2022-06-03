Giresunspor, Flavio'yu yine istiyor

Yeni sezonda bu kez üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlılar, ilk olarak Flavio’yu bordo-mavili kulüpten istedi.

Trabzonspor ’un önceliği ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermek.

9 gole katkı sağladı

Daha önce bazı Fransız ekipleriyle de adı anılan Flavio için henüz somut bir teklifin gelmediği öğrenildi.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, Giresun’da 34 lig maçına çıkarken, 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.