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    Giresunspor, Flavio'yu yine istiyor

    Diabate ve Flavio’yu geçtiğimiz sezon Trabzonspor’dan kiralayan Giresunspor, yeni sezon öncesi de kapıyı çaldı.
    • 03.06.2022 - 11:55
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    Giresunspor, Flavio'yu yine istiyor

    Yeni sezonda bu kez üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlılar, ilk olarak Flavio’yu bordo-mavili kulüpten istedi.

    Trabzonspor ’un önceliği ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermek.

    9 gole katkı sağladı

    Daha önce bazı Fransız ekipleriyle de adı anılan Flavio için henüz somut bir teklifin gelmediği öğrenildi.

    26 yaşındaki başarılı oyuncu, Giresun’da 34 lig maçına çıkarken, 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

    Giresunspor, Flavio yu yine istiyor #1


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