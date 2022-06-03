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Giresunspor, Flavio'yu yine istiyor
Diabate ve Flavio’yu geçtiğimiz sezon Trabzonspor’dan kiralayan Giresunspor, yeni sezon öncesi de kapıyı çaldı.
- 03.06.2022 - 11:55
Yeni sezonda bu kez üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlılar, ilk olarak Flavio’yu bordo-mavili kulüpten istedi.
Trabzonspor ’un önceliği ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermek.
9 gole katkı sağladı
Daha önce bazı Fransız ekipleriyle de adı anılan Flavio için henüz somut bir teklifin gelmediği öğrenildi.
26 yaşındaki başarılı oyuncu, Giresun’da 34 lig maçına çıkarken, 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.