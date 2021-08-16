Giresunspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç sonucu: Giresunspor 0-2 Galatasaray

90+4' Hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına atılan pasla Emre buluştu ceza alanına girer girmez vuruşunda Okan gole izin vermedi.

62' Galatasaray'da Marcao takım arkadaşı Marcao ile yaşadığı tartışma sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

61' Galatasaray'da Kerem'le Marcao arasında bir gerginlik yaşandı. Erkan Özdamar pozisyonu VAR monitöründen izlemek için oyunu durdurdu.

54' Aanholt'un sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı devamında sol kanada açılan top içeriye çevrildi savunmadan seken top kornere gitti.

47' Giresunspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Giresunspor 0-2 Galatasaray

45+2' Gol... Giresunspor 0-2 Galatasaray (Cicaldau)

45+1' Giresunspor'da Hüsamettin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

40' Galatasaray'da Diagne, penaltı kaçırdı.

32' Galatasaray'ın sol kanattan kazandığı kornerde ceza alanına çevrilen top kaleci Okan'da kaldı.

31' Gol... Giresunspor 0-1 Galatasaray (Diagne)

28' Giresunspor atağında Sankhare'nin ara pasında Balde Muslera'yla karşı karşıya kaldı, ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

22' Hızlı gelişen Giresunspor atağında Hüsamettin'in pasına Balde hareketlendi ancak top hızlı Muslera'da kaldı.

15' Galatasaray sağ kanattan geldi çizgiye inen Boey'in ortasını ön direkte savunma uzaklaştırdı.

14' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ortasına Diagne'den önce savunma kafa vururak tehlikeyi önledi.

8' Sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Serginho'nun pasında ceza alanı çaprazında topla buluşan Balde'nin şutu az farkla auta gitti.

3' Ev sahibinin sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan döndü tekrar içeriye çevrilen topu defans uzaklaştırdı.

2' Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza alanına çevrilen top savunmadan sekerek kornere gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetti. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hayrullah, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Serginho, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne