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    Giresunspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 08:31
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    Giresunspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

    Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

    Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

    MUHTEMEL 11

    Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

    Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

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