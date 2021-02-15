Haberler

Futbol Haberleri

Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı

TFF 1. Lig lideri Giresunspor, Boluspor'u da yenerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.