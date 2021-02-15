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- Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
Giresunspor galibiyet serisini 10 maça çıkardı
- AA
- 15.02.2021 - 13:17
- Güncelleme : 15.02.2021 - 13:28
TFF 1. Lig'de Giresunspor fırtınası esiyor...
Ligde 47 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.
SERİ 10 MAÇA ÇIKTI
Karadeniz temsilcisi, dün deplasmanda Boluspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Giresun ekibi, Bolu temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 10 maçını kazanmayı bildi.
14 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Giresun ekibi, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.
Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, Boluspor karşısında elde ettikleri üç puanla ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.
Yönetim kurulu olarak 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Ayhan, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Kalan 13 maçımızda da en iyi sonuçları alarak sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğimize inancımız tam." diye konuştu.