Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor ile Gaziantep FK Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek..

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Giresunspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geleceği maçın detayları yakından takip ediliyor.

Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor Süper Lig'de oynadığı 14 maçta topladığı 16 puan ile 14. sırada yer alırken Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK 14 maçta topladığı 17 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Peki Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Giresunspor - Gazitantep FK maçı ne zaman oynanacak?

Giresunspor - Gazitantep FK maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Maç beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.