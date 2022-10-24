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    Giresunspor ile Ankaragücü berabere kaldı

    Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
    • 24.10.2022 - 22:10
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    Giresunspor ile Ankaragücü berabere kaldı

    Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ligde alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi 1-1 sona erdi.

    Ankaragücü öne geçti, Giresunspor yakaladı

    Puan ve puanlara ihtiyacı olan Giresunspor ile Ankaragücü, zaman zaman gol bulabilmek adına pozisyonlar geliştirdi.

    Ankaragücü, 69. dakikada Jese Rodriguez'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Giresunspor 85. dakikada Rijad Bajic ile durumu 1-1 yaptı ve maç böyle bitti.

    Giresunspor ile Ankaragücü berabere kaldı #1

    Giresunspor ve Ankaragücü 1'er puanla ayrıldı

    Bu beraberliğin ardından Giresunspor puanını 9'a yükseltti. Ankaragücü de 8 puana ulaştı.

    Süper Lig'de 30 Ekim Pazar günü Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise 31 Ekim Pazartesi Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

    Giresunspor ile Ankaragücü berabere kaldı #2

    Giresunspor ile Ankaragücü berabere kaldı #3


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