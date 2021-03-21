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    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı

    Spor Toto 1'inci Lig 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 04:54
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    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı

    Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde, Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.

    TAKIM KAPTANI HAFİF YARALANDI

    Takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

    Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı #1

    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı #2

    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı #3

    Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı #4

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