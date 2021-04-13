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    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası

    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası

    TFF 1. Lig'de Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 21:58
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    TFF 1. Lig’in 30. haftasında Giresunspor-Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

    Ramazan ayının ilk gününe denk gelen karşılaşmada futbolcular, maç içerisinde oruçlarını açtı.

    OYUNCULAR, SAHA KENARINDA ORUCUNU AÇTI

    Mücadelede ezan saati ve maç içerisindeki bir sakatlık anının denk gelmesiyle futbolcular, oyunun durduğu bu anı saha kenarında oruçlarını açmak için kullandı.

    Konuk ekip Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisi, 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdi.

    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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