Giresunspor-Keçiörengücü maçında iftar arası

TFF 1. Lig'de Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Giresunspor-Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Ramazan ayının ilk gününe denk gelen karşılaşmada futbolcular, maç içerisinde oruçlarını açtı.

OYUNCULAR, SAHA KENARINDA ORUCUNU AÇTI

Mücadelede ezan saati ve maç içerisindeki bir sakatlık anının denk gelmesiyle futbolcular, oyunun durduğu bu anı saha kenarında oruçlarını açmak için kullandı.

Konuk ekip Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisi, 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)