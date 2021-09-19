Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
411.020
-1.09%
EXEN Coin
23.45
-1.67%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Giresunspor-Konyaspor maçında gol yok

    Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Giresunspor-Konyaspor maçı 0-0 beraberlikle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 19:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresunspor-Konyaspor maçında gol yok

    Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.

    Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Giresunspor'un büyük üstünlüğüyle geçen maçta Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, 3 pozisyonda gole izin vermedi.

    Konuk ekip Konyaspor karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.

    Giresunspor-Konyaspor maçında gol yok #1

    KONYASPOR 11 PUANA YÜKSELDİ

    Alınan bu sonucun ardından Giresunspor ligdeki ilk puanını alırken, Konyaspor yenilmezlik serisini devam ettirdi ve 11 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

    Giresunspor-Konyaspor maçında gol yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir