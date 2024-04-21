Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet alamadı 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi.

AA

1. Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor için sezonun ikinci yarısında da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli gençlerden kurulu bir ekiple mücadele eden yeşil beyazlılar, bu devrede 14 karşılaşmanın 13'ünde mağlup oldu.

Sadece Eyüpspor'dan puan aldılar

Giresun ekibi, kendi evinde sadece Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı.

Dün sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Giresunspor, böylelikle üst üste 10. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Gol bulmakta zorlandılar

Sezonun ikinci devresinde Giresunspor, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Geride kalan 14 maçta Doğu Karadeniz ekibi sadece Boluspor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.

Giresunspor, ligde elde ettiği 2 galibiyeti de sezonun ilk yarısında elde etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)