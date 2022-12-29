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Giresunspor, son dakika golüyle kazandı
Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
- 29.12.2022 - 20:17
Süper Lig 16. hafta maçında Giresunspor , sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Serginho ve 90+5. dakikada Riad Bajic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 51. dakikada Valmir Veliu kaydetti.
Giresunspor 19 puana yükseldi
Bu galibiyetle Giresunspor puanını 19'a çıkartırken, Gaziantep FK 17 puanda kaldı.
Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Başakşehir'i konuk edecek.