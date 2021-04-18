Giresunspor, Süper Lig'e çıkmak için umutlu

Giresunspor, Süper Lig'e çıkmak için umutlu

Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden lider Giresunspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

TFF 1. Ligin 31. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden lider Giresunspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 63 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakası öncesi oynadığı son 4 maçta 3 kez galip gelirken, 1 kez de berabere kalmıştı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ettiği 26. hafta müsabakasını 1-0 kaybettikten sonra sırasıyla Yılport Samsunspor (2-0), İstanbulspor (0-0), Eskişehirspor (5-0) ve Ankara Keçiörengücü (2-1) karşılaşmalarında kaybetmeyen Giresun temsilcisi, Adana Demirspor deplasmanında beklentilerin altında kaldı.

Bu sonuçla Giresupspor, son 3 haftaya girilirken rakibinin puan farkını 2'ye indirmesini de önleyememiş oldu.





"BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde final niteliğinde üç karşılaşma bulunduğunu ve Süper Lig hedefinde takımlarına güvendiklerini söyledi.

Adana Demirspor mağlubiyetini geride bırakarak önlerindeki son 3 maça odaklandıklarını belirten Ayhan, "Final niteliğindeki karşılaşmaları kazanarak 44 yıllık Süper Lig hayalimize bu sezon ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

