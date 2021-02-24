Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı

Adanaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Giresunspor, üst üste 12. galibiyetini alarak Süper Lig'e çıkma şansını iyice artırdı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, Adanaspor'a konuk oldu.

Çotanaklar, Hüsamettin Tut (15), Michal Nalepa (3)ve İbrahima Balde (52) ve Sergen'in (90+2) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

BİTİME 11 HAFTA KALDI

Ligde üst üste 12. galibiyetini elde eden Hakan Keleş'in öğrencileri, puanını 53 yaptı ve bitime 11 hafta kala liderliğini sürdürdü.

Adanaspor ise 26 puanda kaldı.