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    Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı

    Adanaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Giresunspor, üst üste 12. galibiyetini alarak Süper Lig'e çıkma şansını iyice artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:40
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    Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı

    TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, Adanaspor'a konuk oldu.

    Çotanaklar, Hüsamettin Tut (15), Michal Nalepa (3)ve İbrahima Balde (52) ve Sergen'in (90+2) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    BİTİME 11 HAFTA KALDI

    Ligde üst üste 12. galibiyetini elde eden Hakan Keleş'in öğrencileri, puanını 53 yaptı ve bitime 11 hafta kala liderliğini sürdürdü.

    Adanaspor ise 26 puanda kaldı.

    Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı #1

    Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı #2

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