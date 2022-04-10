Giresunspor'a kaybeden Yeni Malatya küme düştü

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etti.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın takımı Yeni Malatyaspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı ve Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Giresunspor'un golünü 23. dakikada Hamidou Traore kaydetti.





Yeni Malatya 6 hafta kala küme düştü

Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor, 20 puanda kalırken bitime 6 hafta kala Süper Lig'e havlu atmış oldu. Giresunspor ise 39 puana yükselerek düşme potasıyla arasındaki farkı arttırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Öte yandan alt sıralarda da küme düşmesi muhtemel takımlar aşağı yukarı belli oldu. Ligin 17. sırasındaki Altay, Giresunspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor.

Altay'ın yanı sıra Rizespor ve Göztepe de düşmesi muhtemel takımlar arasında gözüküyor.

İşte alt sıralarda oluşan puan durumu