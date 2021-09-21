Giresunspor'da hedef Fenerbahçe galibiyeti

Giresunspor'un Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Giresunspor, galibiyet hedefliyor.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, AA muhabirine, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.





"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin, ligin güzide takımlarından biri olduğunu belirten Önal, "Biz aradığımız başarıyı inşallah Fenerbahçe maçında bulmayı düşünüyoruz. Oyuncularımız buna her anlamda hazırlar. Bence çok sürpriz durum oluşacaktır. Galatasaray da Alanyaspor maçında aynısını yaşadı. Sonuçta hepimiz aynı ligde oynuyoruz. Güzel bir başarı ile inşallah Fenerbahçe maçından galibiyetle çıkacağız." dedi.



