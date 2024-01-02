Giresunspor'da Serhat Güller dönemi başladı 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da, ligin devre arasında Mehmet Birinci’den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi.

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İdmanda yer aldı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren yeşil beyazlılarda, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Güller, bu sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı.