Giresunspor'dan Faustin Senghor hakkında bilgilendirme Giresunspor Kulübü, iki yıldır maaşını alamadığı ve tesislerde kaldığı öne sürülen Faustin Senghor hakkında açıklama yayınladı.

AA & Ensonhaber

1. Lig'de küme düşen Giresunspor, Senegalli stoper Faustin Senghor'un sakatlığı ve sonrasındaki süreçle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Faustin Senghor'la ilgili kulübe suçlamalar yönelten haberler olduğu belirtildi.

Senghor'un bir önceki yönetim döneminde, 2022-2023 sezonunda 250 bin euro bonservis bedeliyle FC Shkupi kulübünden transfer edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Giresunspor formasıyla bu sezon ligde hiçbir müsabakada oynamadığına işaret edildi.

"Tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir"

Futbolcunun, yaşadığı iki ağır sakatlık sonrası kulüp tarafından ameliyat ettirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

Akabinde yine sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmıştır. Oyuncu, kulüp tesislerimizde diğer oyuncularımızla aynı şartlarda konaklamış, beslenmesi ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gibi aksine tesis personelimiz tarafından özel ilgiyle muamele görmüştür. Oyuncu aylar önce fesih hakkı kazanmasına rağmen tedavisi devam ettiği için tesisten ayrılması kendisinden istenmemiş, önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz ligde yabancı oyuncu oynatılamayacağı kuralına rağmen kulüp fizyoterapistlerimiz eşliğinde tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir.

"Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz"

Ligin tamamlanmasının ardından oyuncuya, ülkesine gidebilmesi için kulüp tarafından uçak bileti temin edileceği ve yol masrafları için belirli bir ödeme yapılacağının iletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ancak oyuncu sezondaki tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etmiş, akabinde menajerleri vasıtasıyla gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri basına servis ettirmiştir. Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz.

Neler yaşanmıştı?

Takımın Senegalli futbolcusu Faustin Senghor'un, iki yıldır maaşını alamadığı ve tesislerde kaldığı öne sürülmüştü.

Öte yandan yemek çıkmadığı için tesiste üniversite öğrencileri ile ortaklaşa yemek yediği ve parası olmadığı için ülkesine gidemediği iddia edilmişti.

Oyuncunun sakatlığında kulübün tedavisini üstlenmediği de belirtilmişti.