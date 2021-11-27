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    Giresunspor'un 4. golü tepki topladı

    Giresunspor'un 4. golü tepki topladı

    Giresunspor'un Champness ile attığı gol, Mert Günok'un yerde sakat halde yatması nedeniyle tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 21:39
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    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı.

    Siyah-beyazlıların kötü gidişi devam etti ve karşılaşmadan 4-0 mağlup olarak ayrıldı.

    Maç esnasında ve sonunda Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın ve futbolculara tepki gösterdi.

    GİRESUNSPOR'UN 4. GOLÜ TEPKİ ÇEKTİ

    Ancak maçın en çok dikkat çeken anlarından biri de Giresunspor'un attığı 4. gol oldu.

    4. golden önce sakatlanan kaleci Mert Günok yerde kaldı. Ancak Giresunsporlu oyuncular sakatlığa aldırış etmeden topu ağlara gönderdi ve 4-0 öne geçti.

    Maçın ardından Champness'in topu dışarı göndermemesi tepki topladı.

    Maçın ardından sedye ile oyundan çıkarılan Mert Günok ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #1

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #2

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #4

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #5

    Giresunspor un 4. golü tepki topladı #6

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