Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım Giresunspor oldu.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan Giresunspor, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak lige veda etti.

0 PUANLA SON SIRADALAR

Sezonun ilk haftasında galibiyetle başlayan Giresunspor, ilerleyen haftalarda bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Oynadığı 27 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Giresunspor, çeşitli gerekçelerle TFF'den 3 puan ve FIFA'dan 6 puan silme cezası alarak 0 puanla son sırada yer alıyor.

ÜST ÜSTE KÜME DÜŞTÜLER

2022-2023 sezonunda Süper Lig'e, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'e veda eden yeşil-beyazlılar 2024-2025 sezonunda da TFF 2. Lig'e veda etti.

Giresunspor, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

GİRESUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Giresunspor, kalan maçlarında Yeni Mersin İdmanyurdu, Menemen FK (erteleme maçı), Erbaaspor, Karaman FK, Ankara Demirspor, Belediye Derincespor ve Somaspor ile mücadele edecek.