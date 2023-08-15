Giresunspor'un yeni sportif direktörü Tolga Seyhan oldu 1. Lig ekibi Giresunspor’da, Sportif Direktörlük görevine takımın eski kaptanı Tolga Seyhan geldi.

AA

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı sportif direktörlük görevine getirilen Seyhan için Çotanak Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, törende yaptığı açıklamada, Seyhan'ın özellikle genç oyunculara rol model olacağını ve takımın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacağını belirtti.

"Bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır"

Seyhan'ın kariyerinde önemli kulüplerde futbol oynadığına işaret eden Yamak, şu ifadeleri kullandı:

Giresunspor'umuzun da formasını terletmiş eski bir oyuncudur. İnanıyoruz ki Giresunspor'a katkıları büyük olacaktır. Gençlerden kurulu yapıya sahip takımımızın süreç içinde bu oyuncuların yetiştirilmesi, takımımızın yaşaması ve yaşatılması için bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır.

"Güzel bir sezon öncesi kampı geçirildiğini gözlemliyorum"

Tolga Seyhan ise Giresunlu olarak takımın yanında yer almak, kadrodaki genç oyunculara tecrübelerini aktarmak için taşın altına elini koyduğunu vurguladı.

Yönetim, teknik kadro, futbolcu grubu ve taraftarla el ele, omuz omuza vererek Giresunspor için birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Seyhan, şunları kaydetti: