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- Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı
Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı
Başakşehirli futbolcu Giuliano, Al Nasr kulübüne açtığı davayı kazandı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 09:14
FIFA, Giuliano-Al Nasr davasında Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu.
Kurul, Suudi Arabistan ekibinin 30 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.
BORÇ 49 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Al Nasr'ın sadece futbolculara olan borcunun 49 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.