Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı

Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı

Başakşehirli futbolcu Giuliano, Al Nasr kulübüne açtığı davayı kazandı.

FIFA, Giuliano-Al Nasr davasında Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu.

Kurul, Suudi Arabistan ekibinin 30 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

BORÇ 49 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Al Nasr'ın sadece futbolculara olan borcunun 49 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.