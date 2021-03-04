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    Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı

    Başakşehirli futbolcu Giuliano, Al Nasr kulübüne açtığı davayı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 09:14
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    Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı

    FIFA, Giuliano-Al Nasr davasında Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu.

    Kurul, Suudi Arabistan ekibinin 30 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

    BORÇ 49 MİLYON EUROYA ULAŞTI

    Al Nasr'ın sadece futbolculara olan borcunun 49 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.

    Giuliano, 4.5 milyon euro tazminat kazandı #1

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