Giuliano Al Nasr'dan tazminat kazandı

Başakşehir'de oynayan Giuliano, eski kulübünden yüklü bir tazminat almaya hak kazandı.

Başakşehir forması giyen Giuliano'nun önceki kulübüne açtığı dava sonucu kesinleşti. Al Nasr kulübü, sözleşmesini nedensiz feshettiği için Brezilyalı oyuncuya 4.5 milyon euro tazminat ödemeye mecbur bırakıldı.

TOPLAMDA 5.35 MİLYON TAZMİNAT

FIFA'dan yapılan açıklamada, Al Nassr'ın 4.5 milyon euro ile birlikte sözleşmesinin gereklilikleri nedeniyle kazandığı 850 bin euroyu da Giuliano'ya ödemesi gerektiği yönünde karar verildi. Böylece Giuliano, Al Nassr'dan toplamda 5.35 milyon euro alacaklı konumuna geldi.

Al Nassr'ın, 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılacağı da bildirildi.